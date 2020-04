10 ans depuis le dernier match de Raúl avec le Real Madrid

Cela fait exactement dix ans jour pour jour depuis le dernier match de Raúl avec le Real. Le capitaine merengue, à l'endroit même où il a fait ses débuts en 1994 sous les ordres de Jorge Valdano, mettait un terme à son histoire d'amour avec la Casa Blanca, et il l'a fait à sa façon : avec un incroyable but.

Raul ne s'attendait pas à cette fin. En fait, ce jour-là, il débuta sur le banc, avec l'arrivée de Manuel Pellegrini au Bernabeu, Raúl cirait le banc de plus en plus. Cependant, la blessure de Rafael van de Vaart lui permit d'entrer en jeu au stade de La Romareda, mais, hélas, Edmilson tomba sur sa cheville et ce fut la fin de la saison pour El Siete.

Mais avant de sortir du terrain sur blessure, l'attaquant du Real marqua son dernier but sous le maillot de son éternel club. Après une passe décisive de CR9 - celui qui deviendrait par la suite son digne successeur - le Madrilène fit trembler les filets et fêta ainsi son dernier but avec le Real. Il ne le savait pas encore que c'était son dernier but avec son équipe.

Après seize ans passés à la pointe de l'attaque merengue, Raúl Gonzalez quitte le Real Madrid en juillet 2010 pour rejoindre l'Allemagne et jouer dans les rangs du Schalke 04.

"Le moment est venu. J’ai 33 ans. La décision facile aurait été de rester, mais c’était la dernière occasion de me lancer un nouveau défi", avait déclaré le légendaire capitaine du Real.