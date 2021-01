10 cas de coronavirus à Benfica

Benfica, qui a été touché par la pandémie la semaine dernière, compte maintenant dix joueurs infectés par la COVID-19, les dernières cas étant l'ailier brésilien Everton et ses deux gardiens de but, Vlachodimos et Helton Leite.

Tout comme mercredi en demi-finale de Coupe de la Ligue portugaise, ils seront en mauvaise posture pour le match de lundi contre Nacional lors de la 15e journée.

En effet, ils seront privés de leurs défenseurs centraux et arrière latéraux titulaires, l'Espagnol Alejandro Grimaldo, le Brésilien Gilberto, le défenseur central belge Vertonghen et l'Argentin Otamendi étant tous positifs.

L'attaquant international allemand Luca Waldschmidt, l'arrière gauche portugais Nuno Tavares et le jeune milieu de terrain portugais Diogo Goncalves sont également absents à cause du coronavirus.

Benfica a découvert la journée dernière un cluster de COVID-19 qui touche à la fois les joueurs et le reste du club, puisque parmi la vingtaine de personnes testées positives se trouve le président du club, Luis Filipe Vieira.