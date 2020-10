100 buts en Ligue 1 pour Jimmy Briand

Les Girondins de Bordeaux jouaient contre Nîmes cet après-midi et ot gagné 2-0.

Jimmy Briand a marqué un penalty. Âgé de 35 ans, il s'agit de son 100e but en Ligue 1.

Durant sa carrière il a joué notamment à Rennes, Lyon, Bordeaux et Guingamp.

100 - Jimmy Briand vient d'atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 à l'âge de 35 ans, 2 mois et 23 jours. Lors des 70 dernières saisons, seul Henri Skiba (35 ans et 3 mois) a réussi cette performance dans l'élite en étant plus âgé que l'attaquant de Bordeaux. Solide.#FCGBNO pic.twitter.com/cS1jBjWRgD