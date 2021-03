11 clean sheets en 13 matches pour Tuchel à Chelsea

Au début de l'année, Chelsea semblait se diriger vers une saison à oublier. Frank Lampard n'a pas réussi à remettre le club londonien sur les rails et sa qualification pour les compétitions européennes semblait compromise.

Moins de deux mois plus tard, Thomas Tuchel a complètement changé l'équipe et les Londoniens peuvent se vanter de figurer parmi les 8 meilleurs d'Europe après avoir sorti l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

L'arrivée de l'Allemand après son départ brutal du Paris Saint-Germain a révolutionné l'équipe de Stamford Bridge. Et elle ne l'a pas fait en jouant un football de rêve, mais en défendant.

Depuis qu'il a pris les rênes de Chelsea, ils n'ont encaissé que deux buts lors des 13 matchs que Tuchel a gérés, toutes compétitions confondues. Des chiffres hallucinants.

Seuls Sheffield United et Southampton ont réussi à trouver le chemin des filets face aux Blues, qui est resté innateignable à 11 reprises et contre des adversaires comme les Wolves, Tottenham, l'Atlético (deux fois), Liverpool ou Everton.

Dans le top 4 en Premier League, à la lutte pour la FA Cup et plus que jamais à la lutte pour la "Coupe aux grandes oreilles", Tuchel a remis Chelsea à sa place et a fait de l'équipe anglaise, avant tout, une équipe ultra-compétitive.