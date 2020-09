11 mois plus tard, Toulouse retrouve la victoire

Qui aurait cru le 19 octobre 2019 que l'on venait d'assister à la dernière victoire du Toulouse FC en onze mois ? Pourtant, c'est arrivé. Toulouse n'avait plus gagné depuis cette fameuse victoire face à Lille lors de la 10e journée de Ligue 1.

Depuis, Toulouse a vécu une véritable descente aux enfers. Après cette victoire contre Lille, les Toulousains ont réalisé un triste bilan de 17 défaites et 1 match nul avant d'être relégués en Ligue 2.

L'arrivée en seconde division n'a pas commencé de la meilleure des manières non plus pour l'équipe de Patrice Garande. Deux défaites en août contre Dunkerque et Grenoble, puis deux nuls contre Sochaux et Clermont.

Et enfin, plus de onze mois plus tard, Toulouse a remporté un match. Contre Auxerre ce samedi après-midi, le TFC s'est imposé 3-1 contre l'AJA grâce à des buts de Van den Boomen, Moreira et Healey. Champagne.