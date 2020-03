12 jours décisifs pour Militao

Avec le titre de Liga qui se rapproche, le Real Madrid jouera son futur sur la scène européenne en Angleterre, face à Manchester City, le 17 mars prochain en Ligue des champions.

Le scénario du match aller, incluant la remontada des hommes de Pep Guardiola et le carton rouge attribué au capitaine Sergio Ramos obligent Zinédine Zidane à remanier son onze titulaire.

Pour compler l'absence de l'Espagnol, le manager français pourrait décider d'aligner Éder Militao. Le Brésilien, passé par Porto, n'a pas eu le rendement attendu avec le Real Madrid.

Beaucoup d'attentes sont posées sur Miliato qui a disputé seulement 12 rencontres et qui a été titularisé à dix reprises. Le Brésilien compte 902 minutes de jeu. Des chiffres insuffisants pour un joueur qui arrive au Bernabéu en provenant de Porto, où il comptait 47 apparitions.

Son adaptation a pris du temps et le défenseur n'a plus joué depuis le 3-4 contre la Real Sociedad. En 2020, il a joué contre l'Unionistas en Copa del Rey (1-3), face à Séville en Liga (2-1) et contre Getafe (0-3).

Avant le match retour de Ligue des champions, Zinédine Zidane pourrait donc lui offrir du temps de jeu en championnat, face au Betis puis contre Eibar, les deux prochains rendez-vous du leader espagnol.