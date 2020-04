130 millions pour rajeunir l'Inter

'La Gazzetta dello Sport' révèle les plans des dirigeants de l'Inter Milan. L'objectif est de renflouer ses caisses pour injecter du sang neuf à l'effectif. Les Intéristes pourraient recevoir environ 130 millions d'euros.

Avec quels joueurs l'Inter pourrait toucher une belle somme d'argent ? Et bien avec Mauro Icardi, Ivan Perisic et Radja Nainggolan, respectivement prêtés au PSG, au Bayern et à Cagliari. Les trois joueurs sont sur le départ et n'entrent pas dans les plans d'Antonio Conte. Tous les trois sont expérimentés et ont encore de belles choses à apporter.

Mais le club nerazzurro veut recruter de jeunes joueurs, pour entourer des joueurs comme Lautaro Martinez ou Romelu Lukaku, même si l'Argentin pourrait lui aussi quitter Giuseppe Meazza.

Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli, Marash Kumbulla ou le Français Corentin Tolisso pourraient renforcer l'équipe de Conte, avec les 130 millions d'euros que recevront les Intéristes.