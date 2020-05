14 ans du premier titre continental du FC Séville

Le 10 mai rappelle de bien bons souvenirs aux supporters du FC Séville. En 2006, ce jour-là, le club remportait sa première Coupe UEFA, qui sera suivie par quatre autres (trois d'entre elles, sous la format de l'Europa League). La légende du club andalou a commencé à Eindhoven.

Le FC Séville n'avait pas encore atteint une finale européenne. Il y était parvenu deux semaines plus tôt, grâce à un but de l'éternel Antonio Puerta, en prolongations contre Schalke. Ce but a envoyé le sevillismo aux portes de la gloire.

En finale, les Andalous affrontaient les Anglais de Middlesbrough, qui avait souffert pour éliminer le Steaua Bucarest en demi-finales.

La grande finale s'était jouée le 10 mai 2006, à Eindhoven. Luis Fabiano avait ouvert la marque à la 27ème minute et Séville semblait lancé vers un succès facile.

Mais Boro poussait, et Séville avait tenu grâce à un immense Palop. En fin de match, Maresca et Kanouté avaient permis aux Sévillans de monter au septième ciel.

C'était la première finale européenne du FC Séville, convertie en un titre européen, le premier de cinq trophées continentaux. Une autre Coupe UEFA l'année d'après contre l'Espanyol, et trois autres en Europa League, entre 2014 et 2016, faisant de Séville le club le plus titré dans l'histoire de la compétition.