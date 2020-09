17 cartons et 5 expulsions

Ce n'était pas un match de football, mais un ring de boxe. Sous tension du début jusqu'à la fin, le Classique entre le PSG et l'OM a offert des images complètement insolites.

Après 15 minutes de jeu, l'arbitre de la rencontre avait déjà sorti quatre cartons jaunes, dont deux à Dimitri Payet et Neymar, qui s'étaient livré à un face-à-face échauffé.

Et c'est tout le match qui fut sous tension. L'arbitre, complètement dépassé à plusieurs reprises, a dû intervenir de nombreuses fois pour éviter aux joueurs parisiens et marseillais d'en venir au main.

Mais c'est dans le temps additionnel de la seconde période que la rencontre a dégénéré. Draxler et Paredes faisaient faute sur Benedetto, et Amavi s'en prend à Layvin Kurzawa.

De quoi déclencher une énorme bagarre au milieu de terrain et provoquer les expulsions directes des deux latéraux français, Kurzawa et Amavi. Mais ce n'est pas tout, par la suite, Jérôme Brisard mettait un deuxième carton jaune à Benedetto et Paredes, qui sont à leurs tours expulsés.

Et enfin, après vérification de la VAR, Neymar Junior est expulsé à son tour après avoir frappé l'arrière de la tête d'Alvaro Gonzalez, qu'il accusera par la suite de racisme. En tout, il y aura donc eu 5 expulsions, et 17 cartons distribués. Kung-Fu.