17 cas de coronavirus parmi les équipes d'EFL

Les résultats sont tombés et les équipes d'EFL font moins bien que celles de Premier League.

En effet, on apprenait plus tôt dans la journée qu'il n'y avait plus aucun cas de COVID-19 en Premier League, après plus de 1000 tests réalisés, mais les petits frères de la compétition reine en Angleterre sont encore touchés par le virus.

Selon un communiqué de l'EFL elle-même, 17 cas de COVID-19 sont recensés : dix cas concernent plusieurs clubs de Championship et les sept autres la League Two, soit la quatrième division anglaise.

Parmi les clubs de Championship, on retrouve Fulham, qui a déjà communiqué sur le sujet, mais aussi Cardiff City, Preston et Middlesbrough.

"Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s'auto-isoleront désormais conformément aux directives fournies par l'EFL et seuls ceux qui auront été testés négatifs seront autorisés à entrer dans les installations du terrain d'entraînement", pouvons-nous lire sur le communiqué de l'EFL.