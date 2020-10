175 à 200 millions d'euros de perte pour le Milan AC

Cela fait maintenant plusieurs années que le Milan AC ne brille plus et que ses dirigeants tentent de ramener le club à sa renommée d'antan. Après plusieurs années de gloire, les Rossoneri ont du mal à se hisser parmi les sommets italiens et européens et, dans cette crise la gestion du club est pointée du doigt.

En interne, les objectifs sont clairs, se qualifier pour l'Europe et aller le plus loin en Champions League ainsi que redevenir un candidat sérieux au titre en Italie.

C'est pourquoi Milan a dû effectuer plusieurs transferts. En ce qui concerne la saison en cours, l'équipe de San Siro semble avoir réalisé un bon mercato, mais les mauvaises nouvelles concernant les pertes financières de la saison dernière sont désormais une réalité que le club doit affronter.

Selon 'MilanoFinanza.it', le conseil d'administration confirmera bientôt un bilan économique avec des pertes entre 175 et 200 millions d'euros, un chiffre qui dépasse nettement celui d'autres grands clubs européens comme le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, dont les pertes ne dépassent pas 100 millions d'euros.