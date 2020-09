20 ans des débuts de Joaquín avec le Betis

Il y a 20 ans, Joaquín débutait avec le Betis, un 3 septembre, et 'Marca' repassent ses meilleurs moments.

Zarandona disait par exemple : "À cette époque le latéral lui avait dit à ses débuts d'aller de l'autre côté parce qu'il se sentait humilié face à Joaquín".

"Il avait l'air d'être un joueur extraordinaire, il conduisait super bien son ballon et au final il a réalisé une carrière brillante", a-t-il notamment ajouté.

Jorge Otero dit de son côté, "Je me rappelle moi aussi je lui avais dit d'aller de l'autre côté mais il m'a répondu qu'en face on lui avait dit la même chose" avant d'ajouter, "Techniquement il était au dessus en plus d'être rapide et puissant".

Antonio Álvarez grand joueur du Betis à cette période voyait Joaquín comme un rayon explosif : "C'était un éclair d'explosivité, on sentait qu'il voulait faire tout très bien, aujourd'hui j'ai une bonne relation avec lui et sa famille".

Enfin Luis Fernández adopte un discours du même style quant il s'agit d'évoquer le joueur, "C'était vraiment un bon garçon, avec l'envie de réussir et de démontrer qu'il pouvait triompher au Betis".