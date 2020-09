Le 12 septembre 1999, Iker Casillas faisait ses débuts avec le Real Madrid. Ce samedi, on célèbre donc les 21 ans des débuts de Casillas. Le gardien luimême l'a rappelé dans un reportage que 'Movistar+' a réalisé sur la carrière de Casillas.

C'était face à l'Athletic Bilbao, le Real Madrid était alors entraîné par Benjamin Toshack.

"Toshack entre et me dit 'Ça va ? Demain tu vas jouer à San Mamés', j'avais 18 ans", se remémore Casillas.

Toshack lui, se rappellent également de ce moment où il a lancé le jeune Iker dans le grand bain : "Il était si petit et le San Mamés si grand, on avait l'impression que les cages mesuraient 20 m de large et lui était là au milieu".

Finalement Casillas a gagné sa place petit à petit et a fini par s'imposer comme un des meilleurs gardiens de l'histoire.