23 ans après, le Brexit pour l’OL ?

Jean-Michel Aulas aura tout tenté. En vain. Depuis l’interruption de la Ligue 1 annoncée au soir de la 28e journée, le président de l’Olympique Lyonnais prêche pour sa paroisse : 7e du championnat, son équipe se dirigeait vers une saison 2020-2021 sans Coupe d’Europe en cas d’arrêt définitif. Et c’est bien ce scénario qui a été choisi par le gouvernement dans un premier temps, et qui devrait être confirmé par la Ligue de Football Professionnel dans un second.

Jean-Michel Aulas avait d’abord proposé une saison blanche, comme si rien ne s’était passé depuis août dernier, ce qui aurait envoyé le PSG, Lille et… l’OL en C1 dans quelques mois. Une proposition soutenue par Toulouse, bon dernier et déjà condamné à la Ligue 2. De quoi mesurer les chances de réussite du projet. Conscient de son probable échec, JMA a ensuite milité pour terminer l’exercice en bonne et due forme, mais le Premier Ministre en a décidé autrement.

Suffisant pour résigner Aulas ? Loin de là. Sur les trois scénarios étudiés par la LFP, l’un d’entre eux, avec un classement arrêté au soir de la 27e journée, aurait envoyé l’OL en Ligue Europa. Le président lyonnais a enfilé sa tenue de lobbyiste pour l’occasion, mais son équipe finira bien 7e du classement en raison du ratio concernant les points pris par match, et cela malgré une dernière proposition désespérée de playoffs. Il ne manque que l'officialisation de la LFP, mais on se dirige vers cette attribution : la C1 sera pour Paris, l’OM et Rennes, la C3 pour Lille, Reims et Nice. Pour Lyon ? Le Brexit, 23 ans après.

En effet, depuis la saison 1997-98 et une qualification en Coupe de l’UEFA via la Coupe Intertoto, l’Olympique Lyonnais n’a jamais manqué la Coupe d’Europe. Bons élèves, les Gones ont participé à 18 reprises à la Ligue des Champions, avec notamment une demi-finale en 2010. La C3, que l’OL a joué neuf fois et principalement via la C1, a également souri aux hommes de JMA avec une demi-finale en 2017 face à l’Ajax Amsterdam.

23 ans après, l’OL sort donc de l’Europe et devra se contenter de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Et pourtant, rien n'est définitif. Il suffirait par exemple que la finale de Coupe de la Ligue face au PSG soit jouée, puis remportée, pour que la C3 soit au rendez-vous. Il convient également de rappeler que les Gones sont toujours en course en C1, avec un huitième de finale aller remporté face à la Juve. Si la bande à Garcia va au bout, elle sera de la partie l’an prochain. Mais cela ressemble à une mission impossible…