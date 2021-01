3 buts du Real sur 10 sont marqués par Benzema

Si le Real Madrid marque 10 buts, 3 sont de Benzema. C'est ce que montrent ses statistiques cette saison, où il est en passe d'égaler son meilleur record de buts de but. L'attaquant de 33 ans est toujours titulaire dans l'équipe merengue.

Cela devient encore plus important si l'on rappelle que la direction a déjà donné des alternatives pour laisser place à la relève. Borja Mayoral et Luka Jovic figuraient tous deux sur la liste des candidats de Zidane pour le futur attaquant vedette et aucun d'eux n'a convaincu.

Karim est toujours sur le trône et il ne semble pas prêt à y renoncer. La moyenne mentionnée au premier paragraphe est née de ses 13 buts ce trimestre sur les 42 que l'équipe a marqués au total. Ces chiffres regroupent toutes les compétitions, et pas seulement la Liga.

Benzema pourrait encore améliorer ces chiffres. Avec une demi-saison devant lui et un Real Madrid qui ne prévoit pas de faire de nouvelles recrues sur ce mercato d'hiver, ce sera à son tour de prendre l'initiative de continuer à marquer des buts pour les Madrilènes.