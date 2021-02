3 clubs en course pour recruter Upamecano

Upamecano a fait quelques erreurs cette saison, mais tout le monde sait que ce joueur a beaucoup de talent. À 22 ans, il est déjà titulaire au RB Leipzig et aspire aux plus grands clubs d'Europe.

L'été prochain, le défenseur central aura une clause de départ de 42 millons d'euros, ce qui permettra son transfert vers une des institutions du vieux continent.

Selon le journal espagnol 'AS', trois clubs sont toujours en course pour recruter Upamecano et ils se bataillent déjà la jeune star.

Le Bayern serait déjà en discussion avec le défenseur français mais Rummenigge, le directeur général du club, assure que Chelsea et Liverpool le veulent également.

Chelsea cherche à renforcer son effectif et à assurer l'avenir de sa première ligne et Liverpool a un besoin évident suite à la blessure de Van Dijk.