3 nouvelles suspicions de Covid-19 à l’OM

Décidément, les cas d’infections au coronavirus se multiplient au sein des clubs français en ce moment, alors que la Ligue 1 repart dans quatre jours seulement. Ce dimanche soir, c’est l’OM qui a révélé avoir suspecté des joueurs malades en son sein. Et ils sont au nombre de 3.

« Si ces cas étaient confirmés, ils amèneraient ce nombre à 4 cas sur les 4 derniers jours. Le club a contacté la commission LFP prévue à cet effet dès ce soir », a indiqué le club phocéen dans un communiqué.

Le match contre l'ASSE menacé

Jeudi dernier, c’est Jordan Amavi qui avait été testé positif et mis à l’isolement par le club. Cela avait conduit à l’annulation du dernier match amical de la pré-saison contre Stuttgart. Malgré les mesures prises, avec notamment des tests quotidiens, le virus aurait donc continué à circuler au sein de l’effectif professionnel. Et il n’y a pas que l’équipe première touchée. Plusieurs cas positifs avaient aussi été diagnostiqués précédemment au centre de formation et aussi au sein de l’administration.

L’OM est, pour rappel, concerné par le match de la saison. Vendredi, Payet et consorts ouvrent le bal avec un duel contre l’AS Saint-Etienne. Avec la nouvelle du jour, il est très probable que la rencontre soit reportée par les instances dirigeantes.