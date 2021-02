300 buts pour CR7 depuis son 30e anniversaire

Cristiano Ronaldo a eu 36 ans vendredi et n'a pas mis longtemps à ouvrir son compteur de but à cet âge. Il a marqué le premier but du match contre la Roma et a confirmé qu'il est toujours en pleine forme.

La semaine même où les médecins lui prédisaient qu'il pourrait jouer jusqu'à 40 ans, la star a une nouvelle fois confirmé qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

Depuis son 30e anniversaire, la star portugaise a déjà marqué 300 buts. Un chiffre que beaucoup de joueurs ne parviennent pas à marquer durant toute une carrière et que lui a atteint en seulement 6 ans.

À 30 ans, au Real Madrid, CR7 a marqué 58 buts. Ce chiffre a baissé à 54 quand il avait 31 ans et à 53 à 32 ans Sa 33e année s'est déroulée entre le Real Madrid et la Juventus, où il est pendant l'été. Au cours de cette année, il a réussi à marquer 49 fois.

Enfin, à 34 ans il a marqué 45 buts et au cours de sa 35e année, qui s'est achevée ce vendredi, il a inscrit 40 buts. Juste après fêté ses 36 ans, le joueur de la Vieille Dame a déjà montré qu'il pourrait marquer plusieurs dizaines de buts supplémentaires. Jusqu'à présent, un à 36 ans et 300 depuis ses 30 ans.