300 joueurs prêts a mener une action en justice contre EA Sports

Après le tweet de Zlatan Ibrahimovic, plusieurs joueurs et agents, donc Mino Raiola, ont dénoncé l'exploitation de l'image des joueurs.

"Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage? Je ne suis pas, à ma connaissance, membre de la FIFPro et, si je le suis, j'y ai été inscrit à mon insu et au travers d'une manœuvre bizarre. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais permis à la FIFA ou la FIFPro de faire de l'argent avec moi. Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans mon accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter". avait déclaré le joueur de l'AC Milan.

Mino Raiola, confirme la tendance : "Nous nous battrons jusqu'à ce que ce soit clair. Nous amènerons cette bataille devant la justice. (...) Les déclarations d'EA Sports indiquent qu'ils ont passé des accords avec des ayants-droits. Mais ce sont des gens qui disent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est comme si vous vendiez ma maison, alors que ce n'est pas la vôtre. EA Sports le sait depuis un moment et doit arrêter de faire l'autruche." a expliqué le célèbre agent sur Twitter.