36 600 personnes ont suivi un 'live' de Man U... dans lequel le CM réchauffait son déjeuner !

Quand vous êtes 'community manager', votre travail exposé aux regards de milliers de personnes. Et gare aux erreurs !

Surtout si vous vous occupez des 'réseaux sociaux' d'un club comme Manchester United.

Pendant quelques minutes, les 'red devils' ont fait un direct qui a rassemblé 36,6K de personnes et les commentaires des fans ont fusé.

Sur le live, on a vu des messages humoristiques : "On dirait bien que le CM prépare son déjeuner au micro-ondes et qu'il se fait une petite tasse de thé" ou "voir @ManUtd en direct sur Instagram pour 40 milliers de fans pendant qu'il réchauffe son repas est un bon rappel que nous sommes tous humains et que nous faisons tous des erreurs".