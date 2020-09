3e offre de Leicester pour Wesley Fofana

Le club de Saint-Étienne ne souhaite pas se séparer de Wesley Fofana alors que le joueur avait publiquement annoncé son envie de rejoindre Leicester il y a peu : "Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri (...)."

Aujourd'hui, 'L'équipe' révèle que Leicester serait revenu à la charge une 3e fois, cette fois-ci avec une offre de 32 millions d'euros. Les Stéphanois qui semblent camper sur leurs positions ne veulent toujours rien savoir.

Alors qu'il reste moins de 15 jours avant la fin du mercato, Leicester pourrait une nouvelle fois passer à l'offensive en proposant un montant supérieur aux 32 millions d'euros précedents.