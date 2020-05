5 remplacements par match autorisés jusqu'à fin 2020

Il va y avoir du changement dans les règles du jeu. L'International Football Association Board (IFAB) va autoriser jusqu'à fin mai cinq remplacements pendant un match, sur la base d'une proposition de la FIFA visant à protéger la santé des joueurs et des joueuses, pour les compétitions qui seront terminées d'ici au 31 décembre 2020.

Dans un communiqué, la FIFA indique ce vendredi : "Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps."

"Les remplacements et les opportunités de remplacements non utilisés seront reportés à la prolongation."

Il est précisé que la FIFA et l'IFAB (International Football Association Board) détermineront ultérieurement si cette option peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021, soit jusqu'au prochain Euro et aux prochains Jeux Olympiques.

Le VAR ne serait plus obligatoire

En marge de cette annonce sur les remplacements en cours de match, l'IFAB a parlé d'une variante concernant le VAR, qui pourra être suspendu provisoirement si des compétitions reprennent pendant la pandémie de coronavirus.

"Les compétitions dans lesquelles l'assistance vidéo à l'arbitrage est mise en oeuvre peuvent cesser d'utiliser cette technologie dès leur reprise (et temporairement). Toutefois, si le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage est conservé, tous les aspects des lois du jeu et, par extension, du protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage, demeurent en vigueur", ont expliqué l'IFAB et la FIFA.

Chaque pays devrait donc avoir la liberté de trancher sur l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour les compétitions concernées.