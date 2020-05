50 jours après, Haaland répond au chambrage de Neymar et Cie

Le 11 mars 2020, le PSG a éliminé le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, en s'imposant 2-0 au Parc des Princes. Cette rencontre a été marquée par plusieurs épisodes dont le chambrage des joueurs du PSG à l'égard du buteur prolifique de club allemand : Haaland !

Double buteur à l'aller face au PSG, chambré au retour par Neymar et Cie. Les joueurs parisiens ont célébré cette victoire en imitant la fameuse célébration du jeune Viking, en méditant, assis... 50 jours après, le joueur a réagi à cette provocation, avec classe.

"Vexé par le comportement de Neymar ? Non pas vraiment. Je crois qu'ils m'ont beaucoup aidé à populariser la méditation dans le monde, à montrer à tout le monde que la méditation est quelques chose d'important, donc je suis reconnaissant qu'ils m'aient aidé de cette façon", a-t-il déclaré à 'ESPN'.

L'attaquant du Borussia Dortmund a également évoqué Cristiano Ronaldo, son modèle, et Zlatan : "Vous pouvez voir sur le visage de Ronaldo : 'aujourd'hui, je suis l'homme' et 'aujourd'hui, je vais marquer des buts' et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'aime le plus, à quel point ils [Ibra et CR7] sont dévoués et affamés pour réussir et être l'homme du moment."

Le COVID-19 a mis un frein à la saison de Haaland. Bien qu'il soit arrivé en janvier au Borussia Dortmund, le reste de l'élite européenne garde un œil sur lui.