500 matchs en Liga pour Ramos, et il ne compte pas s'arrêter là !

Sergio Ramos a atteint ce samedi les 500 matchs en Liga, dont 461 avec le Real Madrid.

Pour l'occasion, il a publié une vidéo sur ses différents réseaux sociaux pour montrer son attachement au club et sa volonté de continuer à jouer au plus haut niveau.

5️⃣0️⃣0️⃣

Muchas gracias a todos. / Thank you all.

¡Continuará! / To be continued!#HalaMadrid pic.twitter.com/HMwwAxT8e9