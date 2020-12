600€ d'amende pour Messi pour son hommage à Maradona

Le monde du football pleure toujours la disparition de Maradona. Ces derniers jours, on a vu quelques hommages, comme celui de Messi dimanche dernier contre Osasuna.

Le natif de Rosario, qui a inscrit un magnifique but, a profité de l'occasion pour le dédier à la "Pelusa". L'Argentin a enlevé son maillot du FC Barcelone et a enfilé celui des Newell's avec le "10", le club où Diego a joué entre 1993 et 1994.

Ce souvenir émouvant de son compatriote a conduit Leo à recevoir un carton jaune de Mateu Lahoz et ce sujet a fait débat lors de la réunion du Comité de la Compétition.

L'instance, qui a confirmé l'avertissement, a infligé au joueur une amende de 600 euros pour non-respect de l'article 91 du code disciplinaire.

De même, le Barça a été sanctionné d'une amende symbolique de 350 euros pour violation de l'article 52 du code disciplinaire. L'équipe blaugrana devrait faire appel de la décision.