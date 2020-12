750 buts, le chef-d'oeuvre de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur comme les autres, saison après saison le Portugais ne cesse d'impressionner, toujours plus proche du but, CR7 fait toujours autant trembler les défenses adverses. Les années passent et le numéro 7 a conservé la même faim qu'avait le jeune homme qu'il était au moment d'enfiler le maillot du Sporting de Portugal pour la première fois. Un garçon qui rêvait d'être le meilleur. Et qui pour certains, cela ne fait aucun doute, l'est devenu.

Cette dernière journée de Ligue des champions a permis au Portugais d'atteindre un chiffre significatif dans sa carrière sportive. Le but qu'il a marqué lors de la victoire 3-0 de la Juventus sur le Dynamo Kiev a porté à 750 le nombre de buts du quintuple Ballon d'Or. Un record passé en revue par ProFootballDB, l'outil statistique BeSoccer.

Un chiffre qu'il a atteint après avoir disputé un total de 1 028 matchs en tant que professionnel si l'on tient combine ses matchs en clubs et en sélection nationale.

Seuls cinq de ces 750 buts ont été inscrit avec le club qui l'a lancé, le Sporting de Portugal. À 18 ans à peine, il brillait dans son pays avant de faire le grand saut vers la Premier League avec Manchester United sous la direction d'un certain Sir Alex Ferguson.

À Old Trafford, le jeune Ronaldo grandit. En 6 ans à Manchester le jeune homme se forge, il devient un homme sous Ferguson. Six saisons, 292 matchs et 118 buts. Avec United, il a remporté une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs et trois Premier League, ainsi que des coupes nationales.

Son explosion en Angleterre laissait présager le meilleur. Des performances qui ont conduit le Real Madrid et Florentino Pérez à payer 117 millions d'euros pour le recruter en 2009. Probablement le meilleur investissement au cours de l'histoire des Merengues. En tant que Madilène, il entre dans une tout autre dimension et y devient l'un des meilleurs footballeurs du monde. À Madrid, il perfectionne son efficacité devant les buts, l'homme de Manchester est désormais une machine : 450 buts en 438 matches. Une moyenne d'1,02 but par match et quatre Ligues des champions historiques.

Neuf saisons plus tard, son départ inattendu vers la Juventus freinera quelque peu son élan, mais qu'importe, à 35 ans le Portugais possède plus d'expérience que jamais et est toujours autant obsédé par le but. Déjà 75 buts en 97 matches sous le maillot bianconeri. Cette saison, il a marqué dix buts en huit apparitions seulement.

Avec l'équipe nationale portugaise, Ronaldo fait ses grands débuts en 2003 face au Kazakhstan. Une Coupe d'Europe et une Ligue des Nations avec son pays, il a marqué 102 buts en 170 rencontres internationales.

L'incessante comparaison à Messi

Ronaldo contre Messi. Messi contre Ronaldo. Les deux ont toujours été comparés, et en chiffres l'avantage est pour l'instant pour le Portugais. 750 buts pour lui contre 712 réalisations de l'Argentin.

L'attaquant argentin compte 38 buts de moins, mais aussi moins de matches joués : 885 contre 1 028 pour Cristiano.

Une comparaison qui a finalement du sens, au regard des carrières inimitables des deux hommes.