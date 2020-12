8 joueurs parisiens dans le onze de Ligue 1 de 'l'Équipe'

L'équipe type de Ligue 1 comprend huit joueurs du Paris Saint-Germain, selon la composition faite par 'L'Équipe'.

En plus des intouchables comme les Brésiliens Neymar et Marquinhos, le Français Kylian Mbappé, l'Argentin Ángel Di María et l'Italien Marco Verratti, le quotidien sportif ajoute l'Espagnol Juan Bernat, le Costaricain Keylor Navas et le Français Presnel Kimpembe.

L'année dernière, comme le rappelle L'Équipe, le PSG "n'en avait que sept."

Le nouveau onze de rêve annoncé mercredi comprend également le Turc Zeki Celik, qui joue à Lille, le Franco-Angolais Eduardo Camavinga de Rennes et le Français Wissam Ben Yedder de Monaco.

L'équipe a été choisie par les journalistes de "L'Équipe", qui ont choisi par ordre de préférence cinq joueurs pour les postes à titulaire unique et dix pour les postes à titulaires doubles, comme dans le cas des défenseurs, par exemple.

Si l'on regarde les statistiques de 'ProFootballDB', la présence des Parisiens dans le onze idéal se réduit à cinq : Marquinhos, Danilo Pereira, Di María, Neymar et Mbappé. L'autre en commun est Ben Yedder.