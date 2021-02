840 millions d'euros, le prix du duo de rêve Mbappé-Haaland

Après leurs performances contre le FC Barcelone et Séville en Ligue des champions cette semaine, Kylian Mbappé et Erling Haaland nous assurent que l'avenir du football est bien gardé malgré l'approche de la fin de l'ère Messi-Ronaldo.

S'ils militent aujourd'hui respectivement au PSG et à Dortmund, les deux jeunes attaquants de 22 et 20 ans font déjà rêver le reste des cadors européens, et particulièrement le Real Madrid.

Mais à l'évidence, tout indique que le Real Madrid devra faire un choix, et ne pourra pas réunir les deux promesses européennes. Car selon les informations de 'AS', s'offrir les deux buteurs à la fois serait une folie économique.

Selon le média espagnol, le club madrilène devrait d'abord dépenser environ 90 millions d'euros annuels sur les salaires des deux nouvelles stars du football, une somme difficilement imaginable. Et encore moins après la crise provoquée par la Covid-19.

Si les deux joueurs venaient à signer des contrats de longue durée (environ 6 ans), le montant de la double opération pourrait grimper à quelque 540 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient évidemment les sommes dépensées pour acheter les deux cracks à leurs clubs actuels. Le quotidien 'AS' parle de quelque 300 millions d'euros pour convaincre à la fois Dortmund et le PSG.

Ce qui nous donnerait ainsi la mirobolante somme de 840 millions d'euros ! Ce qui coûterait un total de 140 millions d'euros par saison, si l'on prend en compte la possibilité de les voir signer des contrats de 6 ans. Si ce ne sont que des estimations faites par la presse madrilène pour le moment, il y a une question qui se pose : le jeu en vaut-il la chandelle ?