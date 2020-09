9 matchs en 22 jours, Mourinho fustige le calendrier

Proche d'enregistrer deux nouvelles arrivées, à travers les signatures de Bale et Reguilón, Tottenham vise les sommets de la Premier League cette saison et un retour en Ligue des Champions.

Après la défaite face à Everton lors de la 1re journée de Premier League, les Spurs se déplacent demain à Southampton pour la 2e journée de championnat.

Un début de saison chargée.

À l'occasion de ce déplacement, Mourinho s'est exprimé sur les matchs à venir mais a également évoqué les déplacements, dans un style bien à lui. Entre Premier League, l'Europa League ou encore la League Cup, les Spurs vont enchaîner les matchs, 9 en 22 jours, pour le grand mécontentement du technicien portugais.

"Le match pourrait avoir lieu à 17 ou 18 heures pour nous donner plus de temps. Mais non, il est à midi et c’est une autre décision importante. (...) Les gens qui prennent ces décisions, ils ont oublié que cette situation n'était pas possible. C’est une blague, une énorme blague, mais allons-y. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance que Leyton Orient batte Plymouth parce que Plymouth aurait été un très très long déplacement pour nous." A-t-il souligné, avant de revenir sur le déplacement en Macédoine contre le KF Shkëndija à l'occasion du 3e tour qualificatif de Ligue Europa.

"Samedi nous serons à Southampton, mercredi nous prendrons un autre vol pour la Macédoine, et ça continue. C’est assez dramatique mais je préfère être dans cette compétition (Ligue Europa) donc battons-nous tant qu'on le peut", a-t-il declaré en conférence de presse.