Une victoire de l'Argentine et un Messi comblé

L'histoire entre Lionel Messi et la sélection argentine a encore quelques années devant elle. C'est en tout cas ce que pourrait laisser croire les propos du principal intéressé suite à la victoire des siens cette nuit face au Pérou (0-2).

Peu avant les déclarations du sextuple Ballon d'Or, l'Albiceleste retrouvait la victoire à Lima lors d'un match où Messi n'a pas trouvé le chemin des filets, et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, sa plus grosse occasion est sans doute cette frappe lointaine qui viendra flirter avec le poteau de Gallese alors que les Argentins menaient déjà 2 à 0.

Deux buts survenants assez tôt dans le match puisque les hommes de Scaloni avaient fait le break avant la demi-heure de jeu. D'abord à la 17e minute de jeu par l'intermédiaire de Gonzaléz servit par un joli extérieur du pied de Lo Celso.

Puis à la 28e minute de jeu, c'est Lautaro Martinez qui remportait son face-à-face avec le portier péruvien après un service de Paredes. Les Péruviens tenteront de pousser pour se créer des occasions mais peineront à se montrer dangereux si ce n'est sur coups de pieds arrêtés.

Soulagé par cette victoire, Leo Messi a évoqué son engagement en sélection à l'issue du match au micro de 'TyC Sports' : "Si je viens, c'est pour essayer de faire de mon mieux et c'est parce que je me sens encore capable de me battre pour ce maillot".

"Si l'entraîneur décide que je dois être là, je serai là. Si ce n'est pas le cas, alors je ne serai pas là. Je me sens bien pour continuer à travailler dans ce groupe et enchaîner les matchs et victoires comme celle-ci", a-t-il ajouté.

Une victoire qu'il a aussitôt commenté : "Je suis heureux de cette victoire. Nous en avions besoin après le dernier match nul. Nous avons très bien débuté. Les buts sont arrivés et les occasions se sont multipliées. Nous avons gagné, c'est important, les qualifications sont toujours compliquées."

Après sa victoire, l'Argentine est toujours 2e du groupe avec 10 unités, à deux points derrière le leader, le Brésil.