92 matchs dans des stades vides, fermés au public

En Angleterre, le report de l’Euro 2020 plonge les acteurs du foot dans un flou total comme le montre la Une du 'Daily Mirror' qui explique que l’UEFA aurait peur que la Premier League ne puisse redémarrer avant plusieurs mois, et que l’Angleterre connaisse la pire crise de tous les championnats européens.

Mais si on croit les informations de 'The Sun', les présidents des clubs anglais ne vont pas se laisser faire. Ils ont un plan affirme le tabloïd, et celui-ci pourrait être radical.

Comme partout en Europe, l’essentiel est de poursuivre et boucler le championnat domestique, pour éviter que les pertes financières ne soient trop importantes.

C’est dans cette optique que les présidents des clubs de Premier League réfléchiraient sérieusement à jouer tous les matches à huis clos jusqu’à la fin de saison, 92 rencontres dans des stades vides et fermés au public.