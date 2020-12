Mino Raiola voulait une association Ronaldo-Ibrahimovic

Avant de publier ce mardi une interview exclusive de Mino Raiola dans ses colonnes, 'Tuttosport' a dévoilé quelques phrases fortes issues de l'entretien.

Raiola se prononce sur le futur de Pogba

On retiendra d'abord celle-ci : « Pogba et Manchester United, c'est fini. » Pogba est arrivé chez les Red Devils en provenance de la Juventus en 2016 pour 105 millions d'euros, et présente un bilan mitigé : s'il a remporté la Ligue Europa en 2017 en marquant le premier but de la finale, il a été victime de nombreuses blessures et d'une relation compliquée avec certains de ses entraîneurs.

Pogba est sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2022 ce qui oblige le club mancunien à le vendre au plus tard cet été sous peine de le voir ensuite sans contrepartie financière. Agé de 27 ans, Pogba ne manque pas de prétendants à l'image du PSG, du Real Madrid ou encore de son ancien club, la Juventus de Turin.

Ibrahimovic et la Juventus : le regret de Raiola

'Tuttosport' a également publié en avant-première une déclaration de Mino Raiola concernant Zlatan Ibrahimovic. Après un passage en MLS avec les Los Angeles Galaxy, l'attaquant suédois évolue depuis décembre 2019 à l'AC Milan qui l'a prolongé cet été. Et pour Raiola, le grand perdant de l'association Ibrahimovic-AC Milan est… la Juventus : « Ils auraient dû recruter Ibrahimovic l'été dernier pour l'associer à Cristiano Ronaldo. »

Mino Raiola a abordé d'autres sujets au cours de cet entretien mais il faudra attendre demain pour découvrir l'intégralité de l'interview avec nos confrères italiens.