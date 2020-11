A 18 ans, Camavinga d'abord pressé de conduire

Déjà plus de 50 matches en professionnel, un match de Ligue des champions, deux sélections et un but en équipe de France, les plus grands clubs d'Europe qui lui font les yeux doux, et pourtant le petit prince du Roazhon Park vient seulement de souffler ses 18 bougies... et d'obtenir son permis de conduire.

"Je l'ai passé le jour de mon anniversaire. Haut la main. Je suis un petit pilote", a-t-il déclaré mercredi lors de sa première conférence de presse à Rennes. "J'étais conscient de mes qualités au volant. Mais pour l'instant mes parents ne me laissent pas trop conduire tout seul. J'attends d'avoir ma voiture, on verra s'ils me laisseront".

Très présents, ses parents l'aident aussi à garder les pieds sur terre: "Je sais qu'à la moindre bêtise, je vais me faire rappeler à l'ordre. Après, il ne faut pas trop regarder ce qu'il se passe autour, il faut se concentrer sur le football. J'ai droit à un petit discours de temps en temps". Et à un bilan paternel sans concession de chacun de ses matches...

Malgré tout, Eduardo Camavinga ne reste pas insensible aux louanges qui pleuvent depuis ses performances rennaises l'an dernier et chez les Bleus cet automne.

"Ça fait plaisir de recevoir des éloges, mais ce n'est pas quelque chose qui va me rentrer dans la tête. Je vois, j'entends...", a-t-il expliqué, tout en maintenant avec déjà beaucoup de professionnalisme le flou sur son avenir.

"Je suis au Stade rennais, les autres clubs ce n'est pas pour le moment. J'ai un contrat jusqu'en 2022", a-t-il expliqué, en insistant sur le fait qu'il avait le temps de discuter d'une éventuelle prolongation.

Interrogé sur les clubs qui pourraient le tenter, il n'a fermé aucune porte: "Forcément, les grands clubs ça fait rêver. Après je ne pourrais pas en citer un en particulier". Quant aux championnats, "je regarde tout! Un match espagnol, un match anglais, un match allemand… je regarde!"