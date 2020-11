"À Barcelone, ça ne travaille pas aux entraînements"

Après la défaite de l'équipe de France contre la Finlande en match amical mercredi soir, la chaîne 'M6' a dévoilé un documentaire sur Antoine Griezmann, "Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné", dans lequel plusieurs de ses proches ont témoigné.

Quelques jours après les déclarations surprenantes d'Eric Olhats dans 'France Football', pour qui il évoquait "l'attitude déplorable" de Leo Messi, ainsi que le "régime de la terreur" du vestiaire catalan, c'est l'oncle de Griezmann qui en a remis une couche dans ce documentaire.

Emmanuel Lopes est lui aussi revenu sur la situation de l'international français à Barcelone : "J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile."

En plus de remettre à nouveau en question le comportement de Leo Messi, l'oncle du "Principito" est revenu sur le manque de travail au sein du club : "Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes."

"Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas... Antoine a besoin de travailler... Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour être bons, et Antoine c'est le contraire. Il a besoin de beaucoup d'efforts pour être bons", a-t-il ajouté.