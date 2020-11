Antoine Griezmann a décidé de mettre fin à son aventure avec l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone le tentait et le Français a décidé qu'il était temps pour lui de commencer une nouvelle aventure loin du Metropolitano à l'été 2019.

Plus d'un an s'est écoulé depuis ce départ et Griezmann ne semble pas trouver sa place au Camp Nou. En effet, il est contesté par les fans catalans.

Futre pense que Griezmann a fait une erreur de s'en aller. "À l'Atlético Griezmann était Dieu. Au Barça il peut être duc ou comte...", a-t-il confié à 'Catalunya Ràdio'. "S'il avait décidé de continuer au Metropolitano il aurait été un mythe, encore plus que moi. Encore aujourd'hui à 54 ans, je ne peux pas me balader tranquillement à Madrid", a comparé l'ancien attaquant.

Futre avait pressenti ce qui allait arriver à Griezmann à l'annonce de son départ. "Je savais que ça arriverait, qu'il aurait des problèmes d'adaptation. Je comprends son départ. Il allait tenter de gagner la Ligue des Champions avec le Barça, mais on sait tous que là-bas c'est d'abord Messi, 50 Messi, ensuite Piqué... et Griezmann doit être le quatrième ou cinquième", a-t-il analysé. "Je crois qu'il est parti pour gagner plus. Il a dû penser qu'il aurait plus de possibilités", a conclu la légende des Colchoneros.