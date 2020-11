Le milieu des Red Devils, Bruno Fernandes, a révelé sur le site officiel du club, qu'il avait débuté le football par un poste différent de ce qu'il connait actuellement : latéral droit.

"Quand j'ai commencé à jouer, très souvent, j'étais latéral droit ou en défense central. Mais à la base, j'étais latéral droit parce que j'était agressif. J'étais le joueur qui voulait absolument remonter le terrain. Quand j'étais en défense central, j'étais plus dans un rôle offensif, toujours prêt à aider sur les corners ou coups francs. J'aimais bien ces postes là et j'ai eu un entraîneur qui m'a dit que si je voulais être un top joueur, je devais continuer en défense central et si je voulais être un joueur normal, je devais être au milieu. J'ai choisi milieu."