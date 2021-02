"À la fin de la saison, on saura la vérité"

José Mourinho était profondément fier de la performance de Tottenham lors de la victoire 2-0 contre West Bromwich à Londres, un résultat qui a permis aux Spurs d'interrompre un cycle de trois matchs sans gagner en Premier League.

"J'ai adoré l'engagement des joueurs, l'effort, la détermination, la volonté claire de montrer à quel point ils sont unis, à quel point ils ont souffert des mauvais résultats et à quel point ils voulaient cette victoire. C'était la clé. Nous avons dominé la première mi-temps et nous aurions pu tuer le match. A la pause, nous étions confiants, positifs, je leur ai juste parlé une minute. Nous étions sur la bonne voie", a révélé l'entraîneur portugais. Harry Kane est revenu de blessure et c'était le premier but de Tottenham. "C'est un joueur spécial dans l'histoire du club, il battra tous les records possibles. Aujourd'hui, nous avons eu de très bonnes expositions individuelles", a déclaré Mourinho, convaincu que "à la fin de la saison, la vérité sera rétablie". Pour conclure : "Nous serons à notre place, nous serons là où nous méritons d'être"