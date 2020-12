Tottenham a battu Anvers 2-0 dans un match que n'a pas terminé Gareth Bale car José Mourinho a décidé de le faire sortir en seconde période.

"À la place de Bale, je serais déçu du changement. Surtout après ce coup franc, je suis sûr que sa confiance était à son comble à ce moment-là", a déclaré l'ancien joueur Jermaine Jenas à 'BT Sports'.

"Je pense qu'il a vu les dix premières minutes de la deuxième mi-temps et qu'il a pensé que c'était suffisant et que le coup franc ne l'a pas fait changer d'avis", poursuit le désormais analyste de la chaîne de télévision.

D'autre part, Glenn Hoddle a également déclaré qu'il attend que Bale soit meilleur qu'il ne l'est actuellement. "J'espère qu'il sera meilleur qu'il ne l'est actuellement. Il semble être fragile et hésitant quand il joue et qu'il se fait pousser. Il ne semble toujours pas sûr de son corps et n'a pas encore changé de rythme. Petit à petit, mais la grande question aujourd'hui est de savoir s'il va revenir à son meilleur niveau." a-t-il conclu.