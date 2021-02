"À Manchester City, même l'intendant est dangereux"

Les Citizens ont tout balayé devant eux ces derniers temps, avec une série de 17 victoires successives permettant à l'équipe de Pep Guardiola de profiter d'une série sans faute en 2021.

Tenter d'arrêter cet élan est le défi auquel sont maintenant confrontés les Gunners, l'ancien lillois Gabriel affirmant que Mikel Arteta a un plan en place pour garder Gabriel Jesus et son entourage silencieux à l'Emirates Stadium.

"Ils sont dangereux de l'intendant à l'avant-centre", a déclaré Gabriel au 'Daily Mail'.

«Gabriel ? Si nous jouons tous les deux, je ferai de mon mieux pour l'arrêter. Nous élaborons une stratégie pour y faire face. Nous avons un excellent équilibre et sommes capables d'affronter n'importe quelle équipe."

Le défenseur de 23 ans a été arraché au LOSC par Arsenal au cours de l'été 2020, avec un accord de 25 millions de livres sterling.

Gabriel a ensuite passé quelques périodes sur la touche en raison d'une suspension et d'une maladie (après avoir contracté le Covid-19 en décembre) mais 20 apparitions ont été enregistrées par le défenseur brésilien toutes compétitions confondues.

Gabriel a attiré l'attention depuis son arrivée, les Gunners étant considérés comme ayant trouvé un bon rapport qualité-prix en lui, et le Sud-américain pense que des progrès positifs sont réalisés.

«En France, le football est plus physique qu'en Angleterre. Il y a plus de technique ici, mais mes expériences en France et au Brésil m'ont préparé à affronter tout type d'attaquant."

Mikel Arteta aura besoin que Gabriel soit au sommet de ses qualités si les Gunners veulent contrer l'armada de City.