"À Old Trafford, mes sentiments sur l'Athletic Bilbao et les Basques ont été renforcés."

Marcelo Bielsa se rend à Manchester United ce dimanche (17h30) en tant qu'entraîneur de Leeds United. Ce seront ses retrouvailles avec Old Trafford, un lieu où il a vécu l'une des grandes soirées de sa carrière : la moitié de la qualification de l'Athletic pour la finale de Ligue Europa.

Ce match a marqué l'Argentin qui, ce week-end, a déclaré qu'il lui a servi pour renforcer son sentiment envers l'Athletic. Le déplacement des fans, son curieux plan de jeu avec le marquage individuel, la version "top" de Fernando Llorente...

"Les souvenirs de ce match à Old Trafford sont nombreux. D'abord des joueurs qui étaient les principaux acteurs, des 8 000 Basques qui ont assisté au match. L'image d'eux à ma droite dans ce match et de les regarder est ancrée. Et ce triomphe s'est inscrit dans la mémoire populaire des fans de l'Athletic", a-t-il déclaré, en compagnie de son interprète.

En ce qui me concerne, le sentiment que j'ai avec l'Athletic et les Basques est devenu plus fort", a déclaré el Loco, qui a également montré son admiration pour la ferveur des fans des Rouge et Blanc pour lui.

"Moi, par exemple, il y a une chose que je n'oublie jamais. Si vous dites bonjour à un Basque et que ce Basque vient de l'Athletic, la première chose qu'il vous montre est son abonnement. Il vous montre qu'il est membre et vous dit depuis combien d'années il est membre. C'est comme une forme d'identité, comme si c'était un papier d'identité. Ce match résume en grande partie ce qu'est l'Athletic", a-t-il déclaré.