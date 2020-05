"À part pour la coupe de cheveux peut-être, Tonali ne me ressemble pas"

Sandro Tonali est l'une des promesses du football italien. Après une saison notable en Serie A avec Brescia, le joueur italien a été comparé de nombreuses fois à Andréa Pirlo.

Cependant, le jeu des deux hommes n'est pas du tout le même. Et c'est la légende italienne qui a assuré qu'il n'y avait pas de comparaisons à faire entre eux deux.

"Ils disent qu'il peut être mon successeur mais je crois que son type de football ne ressemble pas au mien", a confié Andrea Pirlo concernant le jeu joueur de Brescia.

L'ancien bianconero a confié que s'il lui ressemblait, ce n'était que dans la "coupe de cheveux" et parce qu'il a joué à Brescia : "Mais c'est un autre type de joueur, bien plus complet en phase défensive et pour armer le jeu."

"C'est un mélange entre moi et d'autres joueurs. C'est certainement le milieu le plus prometteur d'Italie. Je ne le vois pas comme une relève mais il va devenir très grand", a ajouté Pirlo lors d'un live Instagram.