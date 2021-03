Al-Khelaïfi "impatient" de retrouver le Bayern

Le PSG croyait s'être débarrassé de ses fantômes, en écartant le FC Barcelone (4-1, 1-1) et le cauchemar de la "remontada", au tour précédent. Mais ce n'est presque rien par rapport à ce qui l'attend début avril.

Le club de la capitale va retrouver le Bayern, pour une revanche de la finale perdue en août dernier (1-0), qui l'a privé de la première C1 de son histoire.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a analysé ce choc sur le site officiel du club. "Les deux clubs se connaissent très bien et il existe entre eux un grand respect mutuel. La saison dernière, nous étions passés très près de notre objectif en finale de la Ligue des champions et nous sommes impatients de nous lancer dans une nouvelle confrontation passionnante avec le Bayern. J'ai énormément confiance en notre équipe. Elle sera déterminée à donner le meilleur d'elle-même dans ce qui sera l'une des plus grosses affiches de la Ligue des champions."