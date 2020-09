Abdoulaye Doucouré appelé en sélection malienne

Né en France mais originaire du Mali, le joueur d'Everton, Abdoulaye Doucouré a été par la sélection malienne pour la première fois pour jouer face au Ghana le 9 octobre et l'Iran, le 13 octobre.

Le milieu de 27 ans avait pourtant assuré sur 'Canal+' qu'il donnait la priorité à l'Équipe de France : "Jouer pour l'équipe de France a toujours été un rêve, c'est la chose pour laquelle je me battrai le plus longtemps possible". Avec cette première convocation, le joueur va devoir faire un choix.

Un autre joueur a été convoqué, le joueur des Wolves, Adama Traoré. Espagnol d'origine malienne, l'ailier de 24 ans de Wolverhamtpon est dans la même situation que Doucouré. Néanmoins, il a montré à plusieurs reprise qu'il avait une préference pour la Roja.