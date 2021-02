Abel Ferreira dément la rumeur Diego Costa

Alors que le nom de Diego Costa revient avec (beaucoup) d'insistance du côté de Palmeiras ces derniers jours, Abel Ferreira a démenti dimanche les rumeurs.

"Je vous garantis qu'il n'y a pas de négociation avec Diego Costa. Aucune !", a déclaré l'entraîneur du Verdão en conférence de presse.

Et le Portugais d'ajouter : "Je me suis déjà rendu compte que tout footballeur dont on parle sur le mercato est lié à Palmeiras. Je veux qu'une chose soit claire, nous ne recrutons pas de joueurs pour Abel. Nous recrutons des joueurs pour Palmeiras. Aujourd'hui, Abel est entraîneur et demain peut-être pas. Abel est travaille avec Anderson Barros, le président. Mais les noms qui viennent d'Europe sont toujours liés à Palmeiras."