Abidal perd du crédit au Barça

En février dernier, des déclarations d'Eric Abidal n'avaient pas du tout plu à Leo Messi, qui n'avait pas hésité à lui répondre sur les réseaux sociaux.

Le président, Josep Maria Bartomeu, avait dû s'interposer pour éteindre l'incendie interne provoqué par le Français, qui a été tout proche d'être remercié par le Barça.

Le président l'avait rappelé à l'ordre, mais le vestiaire a peu à peu perdu confiance en Abidal. Jordi Alba en avait d'ailleurs rajouté une couche quelques jours plus tard.

Selon 'AS', l'ancien joueur du Barça a perdu une grande partie de son crédit au sein du club et son rôle dans la négociation entre les capitaines et la direction pour la réduction des salaires des joueurs a été nulle.

Cela signifie qu'Abidal n'est plus le lien entre la direction et les joueurs comme c'était le cas par le passé. Ses faits et gestes seront scrutés de près dans les prochains mois.