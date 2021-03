Abidal voulait Pochettino au Barça

Éric Abidal, ancien secrétaire technique du FC Barcelone, s'est lâché lundi dans un entretien au journal anglais 'The Telegraph'.

Interrogé sur le départ d'Ernesto Valverde en janvier 2020, le Français a révélé les noms qu'il voulait pour succéder au Basque sur le banc du club catalan.

"En décembre 2018, après avoir analysé le coach, le staff et l'équipe, j'ai recommandé le départ d'Ernesto Valverde. Le président m'a dit non, que ce n'est pas si facile. Il a pris la décision de le prolonger deux mois plus tard. (...) J'ai accepté sa décision, mais c'était étrange pour moi », a confié le Français, qui a ensuite dévoilé les noms qu'il voulait pour remplacer l'Espagnol un an plus tard, lors de son licenciement : « sur ma liste, il y avait Mauricio Pochettino, Quique Setién, Max Allegri et Xavi Hernandez. Quique a été nommé, mais ma première option était Pochettino", a-t-il déclaré.

Abidal a quitté le FC Barcelone en août dernier dans la foulée de l'humilliation subie en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (2-8).