Baresi compare Ibrahimovic à Van Basten et Gullit : "C'est incroyable ce qu'il peut faire"

La légende de l'AC Milan, Franco Baresi, a comparé l'impact de Zlatan Ibrahimovic au club à ce que Ruud Gullit et Marco van Basten ont eu dans les années 1980 et 1990. Gullit et Van Basten ont rejoint le club à la fin des années 1980 et, aux côtés de Baresi, ont aidé les Rossoneri à dominer l'AC Milan en Italie et en Europe. Trois couronnes de Serie A et deux Coupes d'Europe ont été pillées alors que les plus grands néerlandais étaient à San Siro.

Gullit a raté une troisième Coupe d'Europe et un quatrième titre de Serie A alors qu'il était prêté à la Sampdoria lors de la campagne 1993-94. Deux titres de Serie A et le même nombre de Coupes d'Europe ont été remportés au XXIème siècle, mais Milan a pris du retard sur la Juventus pendant la dernière décennie. Cependant, ils sont à nouveau une force émergente et avec Ibrahimovic en attaque, ils sont en tête du classement de la Serie A après sept matchs.

"Ibra a encore 20 ans mentalement, il est incroyable"

C'est tôt dans la saison, mais Ibrahimovic - bien qu'il ait 39 ans - est une force de la nature. Le Suédois, qui a effectué son retour à Milan en décembre 2019, a marqué huit buts en cinq apparitions en Serie A cette saison et Baresi estime qu'il n'y a pas de limites à ce que le puissant attaquant suédois peut accomplir : "C’est incroyable ce qu’il peut faire, ce qu’il peut transmettre à ses coéquipiers", a déclaré Baresi à 'Sky Sport'.

"Mentalement, il a encore 20 ans. Il est incroyable. À mon époque, j'avais des coéquipiers aussi forts que lui. Marco Van Basten et Ruud Gullit avaient cette qualité, cette force physique, cette personnalité. Ibra fait la différence comme eux. Physiquement, il est en forme, mentalement il veut étonner. Lui seul peut dire quand le bon moment vient pour en dire assez et arrêter de jouer", a ajouté l'Italien. En octobre, Ibrahimovic a marqué deux fois pour assurer la gloire lors du derby de Milan face à l'Inter et il a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de ralentir.

"Je me sens plus complet, j'ai plus d'expérience. Quand tu es jeune, tu grandis encore", dit-il. "Vous passez un moment où vous apprenez des choses, jouez à des matches, vous avez des moments et des situations qui se répètent. Maintenant, je me sens complet. Si j'avais la condition de 20 à 30 ans, personne ne m'arrêterait. Mais de toute façon, ils ne m'arrêtent pas même maintenant", avait indiqué le Suédois. Milan espère qu'Ibrahimovic pourra continuer sur sa lancée après la trêve internationale, alors qu'ils se rendront à Naples en Serie A dimanche.