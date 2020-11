"Ibra a le même âge que mon père et continue de faire la différence"

Pour l'heure, son prêt a tout d'une réussite. Arrivé à l'AC Milan cet été en provenance du Real Madrid, Brahim Diaz réalise de belles choses en Italie. Le milieu de terrain a déjà inscrit trois buts en 10 rencontres sous ses nouvelles couleurs et contribue grandement au bon début de saison des Milanais. Dans un entretien accordé à 'Movistar', le joueur de 21 ans s'est confié sur sa forme actuelle, tout en évoquant Zinédine Zidane et Zlatan Ibrahimovic, deux légendes dont il a croisé le chemin durant sa jeune carrière.

"Je profite. J’étais bien au Real, je jouais avec de grands joueurs, mais je peux davantage me montrer ici, je peux montrer ce que je peux faire. Il est évident que la situation est plus facile pour moi parce que j’aime le football, je vis pour ça", a d'abord déclaré le natif de Malaga, impressionné par le grand Zlatan Ibrahimovic.

"Il a le même âge que mon père et il continue à faire la différence. Il n’y a pas d’âge dans le football, que tu sois jeune ou plus vieux. Il le prouve. J’ai vraiment une bonne connexion avec lui, il me donne de bons conseils et je m’entends bien avec lui, sur et en dehors du terrain", a ensuite ajouté le milieu de terrain. Si le Suédois est un modèle à suivre, Brahim Diaz n'en demeure pas moins un fan des premières heures de Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, avec lequel il entretient de bons rapports.

"Il continue de faire ses preuves, année après année. Il ne s’arrête jamais de gagner des titres. On remet toujours tout en question mais au final, il réussit toujours, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Zidane et moi avons une bonne relation, une affection mutuelle. Nous avons moins de contact depuis que je suis au Milan mais il arrive qu’on s’envoie un message", a assuré le Milanais. Rappelons que la saison est encore longue, et que la question de son avenir personnel n'est donc pas encore d'actualité.