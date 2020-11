Donnarumma guéri du Covid-19

Bonne nouvelle pour le Milan AC : les trois joueurs qui avaient été testés positifs au Covid-19 sont désormais guéris. Le club a en effet annoncé que Gabbia, et plus récemment Donnarumma et Hauge, avaient été testés négatifs.

"L'AC Milan annonce que Matteo Gabbia a été négatif au Covid-19 et demain il va subir un examen médical avant de reprendre le sport", a fait savoir le leader de Serie A ce vendredi.

"Le club Rossoneri annonce également que Gianluigi Donnarumma et Jens Petter Hauge, qui ont toujours été asymptomatiques, ont été testés avec des écouvillons supplémentaires qui ont donné des résultats négatifs. Les joueurs sont autorisés à reprendre l'entraînement."

Les trois joueurs concernés devraient être disponibles pour la rencontre contre l'Udinese.