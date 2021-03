Hernandez : "Ibrahimovic m'a grondé parce que j'étais en surpoids"

Le latéral gauche de l'AC Milan, Theo Hernandez, affirme que Zlatan Ibrahimovic l'a réprimandé pour son surpoids à son retour de vacances. Le joueur de 23 ans a été un joueur clé pour l'équipe de San Siro cette saison, faisant 33 apparitions toutes compétitions confondues.

Mais Hernandez dit qu'il n'était pas dans la meilleure forme lorsqu'il est revenu au club après une pause et que le poids supplémentaire n'a pas échappé à l'attention de l'attaquant suédois.

Il a déclaré à Sportweek : "Il nous a donné du courage, nous a donné beaucoup de conseils et parfois même nous a grondés - mais toujours pour nous motiver.

"Quand je suis rentré de vacances, il m'a dit : 'Où vas-tu avec 90 kilos ici ?' J'étais un peu plus gros.... Mais il m'a aussi dit que je suis fort et que je dois devenir le meilleur, mais que je dois travailler dur. Nous le suivons, et à l'entraînement nous donnons tout, toujours. Tous ensemble. Cela a été une année incroyable, nous sommes en train de vivre une année incroyable. Et le mérite revient à tout le monde."

Ibrahimovic a été crucial dans la lutte de l'AC Milan pour le titre de Serie A cette année. Le joueur de 39 ans a inscrit 14 buts en autant de matchs en championnat.

Milan est toujours en lice en Ligue Europa, après avoir fait match nul 1-1 avec Manchester United lors du match aller des huitièmes de finale jeudi. L'équipe de Pioli affronte Naples, sixième en Serie A, dimanche, avant d'affronter Manchester United en match retour le 18 mars.

Le frère de Lucas Hernandez, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a toujours l'espoir d'être appelé avec l'équipe de France dans un avenir proche.

"Je suis dans l'attente, il ne m'a pas encore appelé", dit-il à propos de Didier Deschamps alors que se profile la dernière liste avant l'Euro lors de la prochaine trêve internationale, à partir du 22 mars.

"Depuis deux ans, depuis que je suis ici, je joue aussi pour aller en sélection. J'ai toujours le téléphone à la main. C'est un rêve pour moi de jouer avec mon frère avec le maillot de la France."